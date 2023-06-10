Посмотрите, как Писатель связывает воедино все три истории Layers of Fear в новом кинематографическом трейлере ©

Кинематографический трейлер Layers of Fear дебютировал на Future Games Show Summer Showcase и пролил немного больше света на писателя. Этот загадочный главный герой — новый персонаж серии, объединяющий героев предыдущих игр — Художника и Актера — в ремейке с нуля первых двух частей. Как вы можете видеть в новых кадрах, оба предыдущих персонажа каким-то образом связаны с Писателем, но как...?

Layers of Fear — это больше, чем просто ремейк первых двух игр. Он объединяет первую и вторую часть, включая все DLC, и завершает все это в совершенно новой главе: Маяк. Как показано в трейлере, этот новый эпизод расскажет о новой ужасающей истории, которая свяжет все три истории воедино, пока вы исследуете, решаете головоломки и выживаете, чтобы разгадать то, что произошло в трех разных психологических повествованиях ужасов.

В новом переосмыслении оригинальной игры вы будете исследовать викторианский особняк, который смещается и меняется, пока Художник пытается завершить свой последний шедевр. Это включает в себя оригинальный DLC, где вы играете за дочь художника, пытающуюся раскрыть, что произошло. И совершенно новый DLC, The Final Note, который расскажет обо всем, что случилось с Пейнтером и его семьей. Затем Layers of Fear 2 продолжает тему творческой одержимости сериала, но на этот раз в роли Актера, оказавшегося в ловушке на океанском лайнере и подчиняющегося прихотям таинственного режиссера. Наконец, Писатель отправляется на уединенный маяк, чтобы закончить свою книгу с историей, которая каким-то образом связывает ее со всеми предыдущими историями.

Хотя это ремейк двух оригинальных игр серии, в нем представлены новые механики и функции, которые органично объединят все три истории. И он сделает это с новейшими технологиями Unreal 5, такими как трассировка лучей, HDR и 4K.

Layers of Fear выйдет 15 июня.