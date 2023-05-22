Layers of Fear (2023) 15.06.2023
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Создатели жуткого хоррора Layers of Fear решили продлить доступ к демоверсии

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4efy
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Разработчики грядущего психологического хоррора Layers of Fear рассказали, что были приятно удивлены такому большому интересу к демоверсии, поэтому решили оставить ее в доступе подольше. Теперь любой желающий может опробовать начальные этапы игры вплоть до 31 мая. Сама же "демка" появилась в Steam 15 мая и должна была оставаться доступной лишь до 22-го числа.

Для тех, кто позабыл, напомним, что официальный релиз хоррора Layers of Fear назначен на 15 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Layers of Fear обещает перенести вас в уникальную историю, которая связывает всех персонажей и события серии хорроров. В роли писательницы вам предстоит раскрыть тайны, разгадать загадки и сразиться с опасностями в старом доме при помощи фонаря. Он станет вашим верным спутником в борьбе с кошмарными явлениями, заставляя вас проникнуть в самые темные уголки этой истории.

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