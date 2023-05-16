Интересный градостроитель на горных склонах Laysara: Summit Kingdom обзавелся демоверсией в Steam ©

Если вы любите градостроители и ищете что-то новое в этом жанре, обратите внимание на работу небольшой студии Quite OK Games. В Laysara: Summit Kingdom вы строите города на склонах высоких гор. Демоверсия уже доступна в Steam.



По словам разработчиков, демоверсия стала доступна в рамках Tacticon 2023 - распродажи стратегических игр на платформе Valve. Все желающие могут ознакомиться с базовой механикой игры: касты граждан, транспортировка ресурсов, механика удовлетворения потребностей, экспансия в новые горные районы и снежные лавины, которые могут похоронить ваш город, если вовремя не обезопасить его.

Некоторое время назад разработчики объявили, что Laysara: Summit Kingdom появится в раннем доступе (скорее всего) в конце лета 2023 года. Игра проведет там не более года.