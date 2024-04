На ПК вышел вертикальный градостроительный симулятор Laysara: Summit Kingdom с хорошими отзывами игроков

Прошлой ночью состоялось масштабное игровое шоу под названием The Triple-I Initiative. В рамках этого мероприятия было показано множество уникальных новинок и анонсов, но главным сюрпризом всей трансляции стал вертикальный градостроительный симулятор Laysara: Summit Kingdom. Во время прямого эфира разработчики из студии Quite OK Games опубликовали новый трейлер проекта и сообщили о его выходе на ПК. Laysara: Summit Kingdom доступен пока только в раннем доступе, но уже успел собрать множество положительных отзывов.

Изначально предполагалось, что игра выйдет в 2023 году, но в ноябрьском обновлении разработчик Quite OK Games сообщил, что выход игры переносится на начало 2024 года. Ночью релиз Laysara: Summit Kingdom все же состоялся без предварительных анонсов и сообщений от авторов. Игра доступна по программе раннего доступа в цифровом магазине Steam.

В ранней версии игры доступны шесть игровых сценариев, которые подчеркивают уникальную особенность вертикального градостроительного симулятора. В Laysara: Summit Kingdom вам предстоит строить и развивать города прямо на горах, осваивая самые высокие точки локаций. По словам разработчиков, прохождение одной карты может занять от пары часов до нескольких десятков, в зависимости от того, как игроки будут развивать свое поселение и противостоять опасностям стихии. Вы можете пройти их в стандартном режиме сценария или погрузиться в режим испытания, чтобы разбавить свое прохождение особой сложностью.

Пока что в игре нет режима кампании, но Quite OK Games заявила, что он будет добавлен к полному релизу игры. Уже сейчас игра собирает положительные отзывы от игроков, которые хвалят уникальные механики и разнообразные карты.