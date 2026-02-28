Стройте города в горах и спасайтесь от лавин: симулятор Laysara: Summit Kingdom, выходит в Steam и консолях с версии 1.0

Популярный симулятор строительства в горах Laysara: Summit Kingdom наконец покинул ранний доступ и стал доступен на всех основных платформах. Релиз версии 1.0 состоялся 27 февраля 2026 года на ПК (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Главное нововведение полноценного релиза — режим кампании, состоящий из 15 миссий. Они рассказывают историю королевства Лайсара, постепенно вводя игрока в игровые механики и усложняя задачи. Помимо кампании, доступны режимы испытаний (для любителей сложных вызовов) и свободной песочницы, где можно строить без ограничений.

Для коллекционеров и фанатов, в честь выхода на Nintendo Switch и PlayStation 5, чешский издатель и со-разработчик Nejcraft выпустил ограниченный тираж физических копий. Доступны два варианта:

Стандартное издание — коробка с игрой. Заказать физические версии можно в официальном магазине Nejcraft.

Коллекционное издание — включает саундтрек на CD, дизайн-бук, лист с наклейками, коллекционную коробку и очаровательную фигурку яка (одного из ключевых "персонажей" игры).

Laysara: Summit Kingdom — это градостроительный симулятор с упором на вертикальное строительство и выживание. Игрокам предстоит возводить поселения на горных склонах, прокладывать транспортные сети (с помощью верных яков), управлять сложными производственными цепочками и ресурсами. Главная природная угроза — лавины, которые могут уничтожить город за считанные минуты. Игроку нужно заранее проектировать защиту и планировать эвакуацию.

Каждая гора уникальна по форме, доступности ресурсов и погодным условиям, что обеспечивает высокую ре-играбельность. Конечная цель многих сценариев — построить храм на самой вершине.

Издателем цифровой версии в Steam выступает компания Future Friends Games, известная по играм CloverPit, SUMMERHOUSE и Tiny Aquarium.