Запуск градостроительной стратегии Laysara: Summit Kingdom в раннем доступе отложен до 2024 года

Разработчики из Quite OK Games объявили, что градостроительную стратегию Laysara: Summit Kingdom теперь планирует запустить в раннем доступе Steam в начале 2024 года, где игра побудет в течение примерно 6-12 месяцев.

«Отложить запуск раннего доступа было нелегким решением. Мы действительно хотим выпустить Laysara как можно скорее, но мы поняли, что нам понадобится дополнительное время, чтобы предоставить отточенный и полный опыт при запуске — нас всего трое, поэтому иногда все занимает больше времени, чем хотелось бы. Тем не менее, выпуск качественной игры, которая понравится каждому поклоннику градостроителей, остается нашим главным приоритетом, просто это займет у нас немного больше времени».

Разработчики сообщили, что Laysara в основном полностью функциональна, то есть все игровые механики реализованы и работают так, как задумано. Некоторые механики в значительной степени закончены, а другие требуют немного доработки и обновления финальных ассетов. Они постоянно экспериментируют с балансом игры, ищут и исправляют ошибки, а также внедряют различные оптимизации и улучшения в игровые системы.