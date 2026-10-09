Lazare's Sacrifice превратит Французскую революцию в смертельную карточную игру

Издатель Curve Games и студия Dream Reality Interactive анонсировали Lazare’s Sacrifice — сюжетную карточную игру о выживании во времена Французской революции. Релиз на PC через Steam запланирован на 2027 год. Проект объединит тактические дуэли, построение колоды и исследование тюрьмы, где главному герою предстоит раскрыть заговор, стоящий за его заключением.

Игроки возьмут на себя роль генерала Лазаря Оша, оказавшегося в камерах тюрьмы Карм после падения старого режима. Героя ожидает гильотина, а единственным шансом на спасение становятся сражения с известными историческими персонажами — от представителей королевской семьи до революционеров. Победы позволят забирать карты из колод поверженных противников и постепенно усиливать собственную стратегию.

Однако одной удачной комбинации недостаточно. В Lazare’s Sacrifice придётся постоянно выбирать, чем пожертвовать ради выживания: ценными картами, позициями на игровом поле или собственным здоровьем. Ошибка в расчётах может оказаться последней, поэтому каждое решение будет связано с риском.

Между дуэлями игроки смогут исследовать запутанные коридоры тюрьмы, находить полезные предметы и собирать сведения о своём прошлом. Встреченные персонажи не всегда готовы раскрывать правду, а некоторые из них могут оказаться участниками более масштабного заговора.

К созданию игры присоединился Дамьен Моннье, известный как автор оригинального «Гвинта» и «Гвинта: Карточной игры по миру «Ведьмака»». Разработчики подготовят четыре фракции, скрытые карты и два режима: сюжетную «Историю» и испытание «Башня», в котором можно проверить собственную колоду. В центре Lazare’s Sacrifice окажется не просто сбор сильной комбинации, а попытка вырваться из смертельной ловушки, где за каждую победу приходится платить.