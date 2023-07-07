Новые скриншоты из автосимулятора Le Mans Ultimate ©

Studio 397 и Motorsport Games показали новые скриншоты из игры Le Mans Ultimate, на первой части скриншотов показан гиперкар Porsche 963 команды Proton Competition, эта команда впервые примет участие в соревнованиях высшего класса гонок на выносливость WEC в эти выходные во время реальных гонок «6 часов Монцы» в Италии, опубликованные фотографии дают возможность взглянуть на саму трассу Монца, залитую солнцем и с цветами итальянского флага на бордюрах, протяженностью 5,793 км. Трасса Монца любима многими гонщиками.



Игра выйдет в декабре 2023 года.