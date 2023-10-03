Новые скриншоты из гоночной игры Le Mans Ultimate

Studio 397 опубликовала скриншоты из своей новой игры Le Mans Ultimate, на фотографиях представлен гиперкар Peugeot 9X8, его главной особенностью является отсутствие сзади привычного антикрыла. Ранее разработчики представили скриншоты с демонстрацией динамической системы грязи которая применяется к кузову и окнам автомобиля, также были показаны фотографии из меню игры. Le Mans Ultimate выйдет в декабре 2023 года.
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Le Mans Ultimate 4-й квартал 2023 г.
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