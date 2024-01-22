Новый трейлер официальной игры про гонки на выносливость - Le Mans Ultimate

Новый ролик посвящён гиперкару Toyota GR010 Hybrid, японская фирма была чрезвычайно лояльна к гонкам на выносливость, даже в тяжёлый период 2017 года в момент ухода Audi и Porsche, продолжив выступления Toyota стала настоящим доминатором. С введением категории гиперкаров в 2021 году, Тойоте пришлось вспомнить забытое слово — конкуренция, она превратилась из охотника в добычу. Первые два сезона в этой категории японский автомобильный гигант одерживал победы и забирал титулы, но сезон 2023 стал переломным, Toyota проиграла в Ле-Мане — Ferrari, сможет ли команда Toyota отыграться в 2024 году? Скоро узнаем, игра Le Mans Ultimate выйдет через месяц — 20 февраля.
на главную
об игре
Le Mans Ultimate 20.02.2024
6.4 18 оценок
20.02.2024 PC
Официальный сайт: https://lemansultimate.com/
Разработчик: Studio 397
Издатель: Studio 397
6.4/10 Пользователи 18
Эта игра даёт вам возможность почувствовать себя настоящим гонщиком, который соревнуется в самых сложных и престижных гонках на планете. Вы можете принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость (WEC) и побороться за победу в легендарном 24-часовом марафоне Le Mans, а также в других этапах по всему миру.
Можно ездить на самых современных и мощных прототипах-гиперкарах от известных брендов, таких как Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot и Toyota. Или же сесть за руль более классических и реалистичных спорткаров категории Gran Turismo от Chevrolet, Aston Martin, Porsche и Ferrari. Каждый автомобиль имеет свои особенности, характеристики и поведение на трассе, так что вам придётся подстроиться под него и показать своё мастерство.
20.02.2024
интересно, как физика работает в этой игре? на каком движке разработана?
В основе rFactor 2.
Оууу, симулятор
интересненькое
Феррари где-то смогли выиграть, и даже все старания их стратегов не смогли им помешать?))
Молодцы 💪🏻 ))