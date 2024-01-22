Новый трейлер официальной игры про гонки на выносливость - Le Mans Ultimate

Эта игра даёт вам возможность почувствовать себя настоящим гонщиком, который соревнуется в самых сложных и престижных гонках на планете. Вы можете принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость (WEC) и побороться за победу в легендарном 24-часовом марафоне Le Mans, а также в других этапах по всему миру.

Можно ездить на самых современных и мощных прототипах-гиперкарах от известных брендов, таких как Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot и Toyota. Или же сесть за руль более классических и реалистичных спорткаров категории Gran Turismo от Chevrolet, Aston Martin, Porsche и Ferrari. Каждый автомобиль имеет свои особенности, характеристики и поведение на трассе, так что вам придётся подстроиться под него и показать своё мастерство.