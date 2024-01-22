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Le Mans Ultimate 20.02.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.4 18 оценок

Новый трейлер официальной игры про гонки на выносливость - Le Mans Ultimate

Pavel Rally
Новости

Новый ролик посвящён гиперкару Toyota GR010 Hybrid, японская фирма была чрезвычайно лояльна к гонкам на выносливость, даже в тяжёлый период 2017 года в момент ухода Audi и Porsche, продолжив выступления Toyota стала настоящим доминатором. С введением категории гиперкаров в 2021 году, Тойоте пришлось вспомнить забытое слово — конкуренция, она превратилась из охотника в добычу. Первые два сезона в этой категории японский автомобильный гигант одерживал победы и забирал титулы, но сезон 2023 стал переломным, Toyota проиграла в Ле-Мане — Ferrari, сможет ли команда Toyota отыграться в 2024 году? Скоро узнаем, игра Le Mans Ultimate выйдет через месяц — 20 февраля.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
211186

интересно, как физика работает в этой игре? на каком движке разработана?

2
Pavel Rally

В основе rFactor 2.

2
211186 Pavel Rally

Оууу, симулятор

1
Zlobin_Evgeny

интересненькое

1
Az_Az

Феррари где-то смогли выиграть, и даже все старания их стратегов не смогли им помешать?))

Молодцы 💪🏻 ))

1