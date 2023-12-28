Новый видеоролик с победителем Ле-Мана - Ferrari 499P из игры Le Mans Ultimate

Виртуальная версия уникального гиперкара Ferrari 499P впервые публично выехала на трассу в серии тестовых видеороликов показанных в социальных сетях. Если вы пропустили или хотите увидеть снова, разработчики объединили их все, чтобы продемонстрировать гиперкар победивший в Ле-Мане 2023 года! Станьте обладателем частички автомобильной истории за рулем этого прекрасного автомобиля! Новый гоночный симулятор Le Mans Ultimate готовится к выходу 20 февраля 2024 года.
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об игре
Le Mans Ultimate 20.02.2024
6.1 16 оценок
20.02.2024 PC
Официальный сайт: https://lemansultimate.com/
Разработчик: Studio 397
Издатель: Studio 397
6.1/10 Пользователи 16
Эта игра даёт вам возможность почувствовать себя настоящим гонщиком, который соревнуется в самых сложных и престижных гонках на планете. Вы можете принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость (WEC) и побороться за победу в легендарном 24-часовом марафоне Le Mans, а также в других этапах по всему миру.
Можно ездить на самых современных и мощных прототипах-гиперкарах от известных брендов, таких как Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot и Toyota. Или же сесть за руль более классических и реалистичных спорткаров категории Gran Turismo от Chevrolet, Aston Martin, Porsche и Ferrari. Каждый автомобиль имеет свои особенности, характеристики и поведение на трассе, так что вам придётся подстроиться под него и показать своё мастерство.
20.02.2024
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