на главную
об игре
Le Mans Ultimate 20.02.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.1 16 оценок

Новый видеоролик с победителем Ле-Мана - Ferrari 499P из игры Le Mans Ultimate

Pavel Rally
Новости

Виртуальная версия уникального гиперкара Ferrari 499P впервые публично выехала на трассу в серии тестовых видеороликов показанных в социальных сетях. Если вы пропустили или хотите увидеть снова, разработчики объединили их все, чтобы продемонстрировать гиперкар победивший в Ле-Мане 2023 года! Станьте обладателем частички автомобильной истории за рулем этого прекрасного автомобиля! Новый гоночный симулятор Le Mans Ultimate готовится к выходу 20 февраля 2024 года.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pavel Rally

Лень новость писать, трейлер Elite Bundle 1 — набор автомобилей для игры The Crew Motorfest, он принесёт: Lamborghini SC20 и Bugatti Atlantic Concept.

0