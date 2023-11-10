Первый трейлер новой гоночной игры Le Mans Ultimate

Долгожданная официальная игра про гонки на выносливость FIA WEC получила первый трейлер, также было сказано о переносе выхода игры с декабря 2023 года на 20 февраля 2024 года, накануне нового сезона FIA WEC, который стартует в Катаре. 20 февраля является важной вехой для Le Mans Ultimate, это не только дата выхода игры, но и момент когда фанаты смогут получить в свои руки новые захватывающие гиперкары! Доведите обороты своих двигателей до предела и будьте готовы доминировать на трассе, как никогда раньше!
Издавать игру Le Mans Ultimate будет Motorsport Games, у компании сейчас трудные времена, она потеряла лицензию BTCC и приостановила разработку игры IndyCar.
Assetto Corsa вообще начинала с одной трассой и с одной машиной Феррари.Но при этом у неё всё было на очень высоком уровне.После она так ожирела модами и стала знаменитой на весь мир и приобрела миллионы поклонников.И по сей день она популярней многих современных автосимов.Посмотрим как выстрелит Le Mans Ultimate но я всё же очень сомневаюсь что она переплюнет легендарную Асетку..
В основе Le Mans Ultimate лежит rFactor 2.
Этот Ле-Ман - по сути официальный мод на РФактор 2, который и без того имеет большое моддинг-коммьюнити, создавшее сотни модов.
Там ещё Rensport на подходе, DLC Norschleife для ACC, а летом новая АС2, которая предполагает моды (вроде как), на ней (Корсе 2) все и залипнут, скорее всего!
У нас в РФ слишком мелкое коммьнити в РФ2, в отличии от АСС.
Вопрос, а зачем игра только с одной трассой?
Как минимум 7 трасс из чемпионата FIA WEC, может потом будет DLC.