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Le Mans Ultimate 20.02.2024
6.6 13 оценок

Первый трейлер новой гоночной игры Le Mans Ultimate

Pavel Rally
Новости

Долгожданная официальная игра про гонки на выносливость FIA WEC получила первый трейлер, также было сказано о переносе выхода игры с декабря 2023 года на 20 февраля 2024 года, накануне нового сезона FIA WEC, который стартует в Катаре. 20 февраля является важной вехой для Le Mans Ultimate, это не только дата выхода игры, но и момент когда фанаты смогут получить в свои руки новые захватывающие гиперкары! Доведите обороты своих двигателей до предела и будьте готовы доминировать на трассе, как никогда раньше!

Издавать игру Le Mans Ultimate будет Motorsport Games, у компании сейчас трудные времена, она потеряла лицензию BTCC и приостановила разработку игры IndyCar.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
B e s i k

Assetto Corsa вообще начинала с одной трассой и с одной машиной Феррари.Но при этом у неё всё было на очень высоком уровне.После она так ожирела модами и стала знаменитой на весь мир и приобрела миллионы поклонников.И по сей день она популярней многих современных автосимов.Посмотрим как выстрелит Le Mans Ultimate но я всё же очень сомневаюсь что она переплюнет легендарную Асетку..

1
Pavel Rally

В основе Le Mans Ultimate лежит rFactor 2.

1
Barsik38

Этот Ле-Ман - по сути официальный мод на РФактор 2, который и без того имеет большое моддинг-коммьюнити, создавшее сотни модов.

1
Nick1906

Там ещё Rensport на подходе, DLC Norschleife для ACC, а летом новая АС2, которая предполагает моды (вроде как), на ней (Корсе 2) все и залипнут, скорее всего!

1
Nick1906 Barsik38

У нас в РФ слишком мелкое коммьнити в РФ2, в отличии от АСС.

1
MOHAPX-ru

Вопрос, а зачем игра только с одной трассой?

0
Pavel Rally

Как минимум 7 трасс из чемпионата FIA WEC, может потом будет DLC.

1