Листья под контролем: Leaf Blower Co. готовит "релаксацию с воздуходувкой" на консолях

Издатель и разработчик LifT Games объявили, что симулятор уборки листьев Leaf Blower Co. выйдет этой осенью на PlayStation 5 и Xbox Series. Сейчас игра уже доступна на ПК через Steam с ноября 2025 года, и, судя по описанию, именно там она нашла свою нишу среди любителей спокойных симуляторов.

Leaf Blower Co. предлагает необычно прямолинейную, но, как ни странно, цепляющую концепцию: игроку предстоит просто убирать листья, зарабатывать деньги и постепенно развивать собственный бизнес. В эпоху перегруженных механиками игр такой минимализм выглядит почти терапевтическим — и, возможно, именно в этом его главный козырь.

Разработчики делают акцент не только на процессе, но и на ощущении прогресса: новые инструменты, улучшения и стили позволяют превратить обычную работу в своеобразный путь роста. В отличие от более хаотичных симуляторов, здесь ставка сделана на размеренный ритм и ощущение «медитативного» труда.

Интересно, что игра не ограничивается солнечными днями: уборка предстоит и под дождём, и в снегопад, и даже ночью. Это добавляет проекту легкий оттенок абсурда, но в рамках жанра выглядит уместно — почти как противоположность шумным экшен-симуляторам вроде PowerWash Simulator.

Дополняют картину секреты, побочные задачи и режим свободной игры, где можно самому настраивать условия работы. В итоге Leaf Blower Co. выглядит как пример того, как из максимально бытовой идеи можно выжать целый игровой цикл. И, честно говоря, на фоне постоянных «суперэпиков» такой спокойный проект звучит неожиданно свежо.