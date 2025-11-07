В Steam вышел уютный симулятор уборки Leaf it Alone

В Steam вышла игра Leaf it Alone — медитативный симулятор от студии Eternity, в котором игрокам предстоит навести порядок в заброшенном дворе, погрязшем в осенней листве. Но за простой задачей скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Цена тайтла составила $4.79 (₽192) при скидке в 20%.

Особенности геймплея

Медитативный процесс уборки — игрок постепенно очищает заброшенный двор от листвы, превращая хаос в гармонию;

Разнообразные инструменты — грабли, воздуходувка и собственные руки помогают навести порядок;

Апгрейды оборудования — улучшайте инструменты, чтобы ускорить уборку и сделать процесс эффективнее;

Элемент загадки — по мере уборки раскрываются тайны заброшенного двора и его прошлого;

Расслабляющая атмосфера — спокойный саундтрек, мягкие визуальные эффекты и размеренный темп создают ощущение уюта и покоя.

Leaf it Alone предлагает неторопливое, но захватывающее путешествие в мир уюта и тишины. В роли главного героя вы берёте в руки грабли, воздуходувку или просто действуете вручную, постепенно превращая заросший двор в гармоничное и живое пространство. Процесс уборки не ограничивается механикой наведения чистоты — каждая куча листьев, каждая очищенная тропинка раскрывает маленькую часть истории этого места. Со временем инструменты можно улучшать, ускоряя процесс и получая приятное чувство прогресса.