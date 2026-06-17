Leafy Corner выйдет в июле и предложит открыть магазин мечты для любителей комнатных растений

Студия Fireline Games объявила дату выхода Leafy Corner — уютного симулятора управления магазином растений. Игра поступит в продажу 30 июля на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и Microsoft Store.

В отличие от большинства экономических симуляторов, Leafy Corner делает ставку не на масштабный бизнес или сложные производственные цепочки, а на спокойное развитие небольшого цветочного магазина. Игрокам предстоит выращивать комнатные растения, следить за их состоянием, обслуживать покупателей и постепенно превращать скромную лавку в настоящий зелёный уголок.

Одной из ключевых особенностей проекта станет система роста растений в реальном времени. Разработчики обещают более сотни уникальных видов, которые будут постепенно развиваться по мере ухода за ними. При этом посетители магазина не всегда будут точно знать, что именно им нужно, поэтому владельцу придётся подбирать растения под необычные запросы клиентов.

Серьёзное внимание уделено кастомизации. Пользователи смогут менять оформление магазина с помощью мебели, декоративных предметов, полок и различных горшков, создавая интерьер по собственному вкусу. Дополнительный контент будет открываться по мере роста репутации торговой точки и выполнения специальных заданий.

В Leafy Corner также предусмотрена настройка внешности персонажа и система прогрессии, связанная с развитием бизнеса. По словам разработчиков, проект ориентирован на поклонников расслабляющих игр, где важны атмосфера, творчество и постепенное развитие без лишнего стресса.

На фоне растущей популярности уютных симуляторов вроде Stardew Valley, Garden Life и других спокойных игр о повседневных занятиях Leafy Corner выглядит как ещё одна попытка найти свою аудиторию среди игроков, предпочитающих неспешный игровой процесс и любовь к деталям. Уже 30 июля станет ясно, сможет ли виртуальный магазин растений стать новым местом притяжения для поклонников жанра.