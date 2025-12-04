Авторы "Аркейна" отметили годовщину финала шоу подборкой "кадров со съёмочной площадки"

Анимационная студия Fortiche, известная по мультсериалу «Аркейн» (Arcane: League of Legends), отметила годовщину финала шоу подборкой изображений, стилизованных под съёмочную площадку. На снимках героев анимации запечатлели «вне ролей», создавая эффект забавного бэкстейджа. Последний эпизод «Аркейна» вышел в конце 2024 года, и студия решила отметить это событие необычным образом.

Тем временем Fortiche активно работает над новым проектом — анимационным сериалом «Мисс Сатурн» (Miss Saturne). Изначально планировался полнометражный фильм, но формат был пересмотрен: теперь это будет сериал из десяти эпизодов по десять минут каждый. Сюжет расскажет о подростках 1980-х годов, музыкальные мотивы и дух эпохи будут играть ключевую роль, а фирменный стиль Fortiche придаст проекту яркую визуальную индивидуальность.

Выход «Мисс Сатурн» запланирован на 2027 год. Студия отмечает, что проект рассчитан на широкую аудиторию и сохранит музыкальную и юмористическую составляющую, которая уже полюбилась фанатам «Аркейна». Подборка бэкстейдж-изображений стала приятным напоминанием о прошлом успехе и демонстрацией готовности команды двигаться вперед с новыми амбициозными идеями.