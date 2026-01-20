Бывший ведущий продюсер World of Warcraft возглавит разработку новой MMO от Riot Games

Известный ведущий продюсер World of Warcraft Рэймонд Бартос официально подтвердил переход в Riot Games для работы над MMO во вселенной League of Legends. В своем аккаунте в X (ранее Twitter) он объявил, что займет в рамках проекта должность старшего игрового продюсера.

Бартос покинул Blizzard в прошлом месяце. За три года работы он участвовал в создании режима Plunderstorm, ремиксов подземелий, системы спутников и других ключевых обновлений WoW. Теперь его опыт будет направлен на формирование новой MMO от Riot.



В своем заявлении Бартос подчеркнул, что ценности Riot Games сыграли решающую роль в его решении присоединиться к команде.



Разработка новой MMO ведется в условиях повышенной секретности. Известно, что игра будет основана на вселенной League of Legends. Сооснователь Riot Games ранее заявлял, что команда намерена создать «значительную эволюцию жанра», а не просто традиционную MMO с сеттингом игры.