Coca-Cola выпустила лимитированную серию совместно с League of Legends

Бренд Coca-Cola и компания Riot Games выпустили напиток с лимитированным дизайном. Он посвящен коллаборации с League of Legends, вкус напитка заявлен как «очки опыта в League of Legends» (+XP Flavored.)

В MOBA также появились миссии на эпические эмоуты, посвященные данному сотрудничеству. Они уже доступны на игровых серверах. Покупатели Coca-Cola в лимитированном дизайне могут отсканировать QR-код на упаковке и получить доступ к Coca-Cola Creations Hub в социальных сетях.

Под этикеткой скрывается газированный напиток без сахара Coca-Cola Ultimate Zero Sugar. Приобрести лимитку можно в США, Южной Корее, Латинской Америке и Африке. В Канаде и Мексике с этим дизайном будет продаваться классическая Coca-Cola.