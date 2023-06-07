League of Legends 27.10.2009
7.6 898 оценок

Coca-Cola выпустила лимитированную серию совместно с League of Legends

Simple Jack
Новости

Бренд Coca-Cola и компания Riot Games выпустили напиток с лимитированным дизайном. Он посвящен коллаборации с League of Legends, вкус напитка заявлен как «очки опыта в League of Legends» (+XP Flavored.)

В MOBA также появились миссии на эпические эмоуты, посвященные данному сотрудничеству. Они уже доступны на игровых серверах. Покупатели Coca-Cola в лимитированном дизайне могут отсканировать QR-код на упаковке и получить доступ к Coca-Cola Creations Hub в социальных сетях.

Под этикеткой скрывается газированный напиток без сахара Coca-Cola Ultimate Zero Sugar. Приобрести лимитку можно в США, Южной Корее, Латинской Америке и Африке. В Канаде и Мексике с этим дизайном будет продаваться классическая Coca-Cola.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mia_777

Я так понял что очки опыта на вкус как моча?

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