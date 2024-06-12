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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 947 оценок

Для League of Legends вышло обновление 14.12 со скином для Ари за 500$

Simple Jack
Новости

MOBA League of Legends обновлена до версии 14.12 с добавлением скинов Бессмертная легенда Ари, Великая легенда Ари, Великая легенда Ле Блан и Кристаллический мучитель Зерат за $500.

Также в патче были внесены изменения в характеристики нескольких чемпионов, а также в режиме Teamfight Tactics появилась новая игровая механика. Более подробно ознакомиться с обновлением можно на официальном сайте игры.

Не пропустите событие «5 лет вместе» и режим «Пингвинья вечеринка».

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

лоханы начали грустно откладывать со школьных завтраков?

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