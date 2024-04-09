Этим летом в League of Legends появится новый PvE-режим в стиле Vampire Survivors

Разработчики League of Legends создают новый PvE-режим с выживанием. Геймплей будет похож на Vampire Survivors, Nomad Survival и другие игры жанра Bullet Heaven.

Игроки будут сражаться с врагами в одиночку или с друзьями. Новый режим представит другую сторону основного игрового процесса LoL и будет более спокойным по сравнению с Ареной. Он также будет отличаться от предыдущих PvE-режимов, таких как Odyssey: Extraction и Star Guardian.

Ниже можно увидеть скриншот игры в новом режиме на ранней стадии разработки. Его релиз ожидается этим летом.