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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 935 оценок

Этим летом в League of Legends появится новый PvE-режим в стиле Vampire Survivors

Simple Jack
Новости

Разработчики League of Legends создают новый PvE-режим с выживанием. Геймплей будет похож на Vampire Survivors, Nomad Survival и другие игры жанра Bullet Heaven.

Игроки будут сражаться с врагами в одиночку или с друзьями. Новый режим представит другую сторону основного игрового процесса LoL и будет более спокойным по сравнению с Ареной. Он также будет отличаться от предыдущих PvE-режимов, таких как Odyssey: Extraction и Star Guardian.

Ниже можно увидеть скриншот игры в новом режиме на ранней стадии разработки. Его релиз ожидается этим летом.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

так сложно было переделать модельку, еще года 3-5 назад??
что пол видоса о ней говорят.

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