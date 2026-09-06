"Это наш Святой Грааль": Riot всё ещё работает над MMO по League of Legends

Сооснователь Riot Games Марк Меррилл заявил, что MMO по вселенной League of Legends по-прежнему находится в разработке, спустя пять лет после официального анонса. В студии проект в шутку называют своим «Святым Граалем» — настолько сложной задачей он оказался.

«Мы знаем, чего игроки надеются и хотят от этой игры. Теперь всё зависит от нашей команды и от того, сможем ли мы правильно всё реализовать», — отметил Меррилл в разговоре с Грегом Миллером на PAX.

По его словам, Riot понимает масштаб задачи и готова идти до конца, несмотря на сложности. Меррилл также заявил, что считает будущее проекта «невероятно светлым».

Однако слова руководителя встретили немало скепсиса со стороны игроков. Особенно активно на заявление отреагировало сообщество файтинга 2XKO, поскольку Riot недавно объявила о прекращении его активной разработки из-за недостаточного количества игроков. Проект вышел только в конце 2025 года.

Сама MMO за эти годы пережила серьёзные изменения. В 2024 году Riot фактически начала разработку заново, отправив проект на масштабный перезапуск. Кроме того, команду покинули несколько ключевых разработчиков, а бывший продюсер MMO Грег Стрит ещё в 2022 году предупреждал, что гарантии релиза нет.

При этом в январе 2026 года к Riot присоединился бывший продюсер World of Warcraft Рэймонд Бартос, что вновь породило надежды на успешное завершение проекта. Riot пока не называет дату релиза и не раскрывает подробности о самой игре.