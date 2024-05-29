Фанатов League of Legends повергла в шок цена коллекционного набора, посвященного киберспортсмену Faker

В сообществе игроков популярной MOBA-игры League of Legends продолжает нарастать напряжение из-за действий разработчиков. Студия Riot Games потеряла доверие своих фанатов на фоне слабых обновлений, которые не приносили новый контент и при этом не вносили особых изменений в общий баланс. Теперь разработчики и вовсе смогли возмутить миллионы игроков, добавив в игру премиальный набор из серии "Зал Легенд". Многие пользователи были шокированы его ценой, которая стала непомерно высокой даже для самых ярых поклонников внутриигровых покупок.

Новый набор "Зал Легенд" должен был отдать дань уважения профессиональному игроку под ником Faker, который на протяжении многих лет показывал невероятную игру на средней линии. Его комплект содержит все скины Faker за прошлые чемпионаты мира, а также несколько уникальных образов и множество стикеров, иконок и аватарок. Содержимое комплекта получилось немаленьким, однако его цена все равно возмутила геймеров. Согласно подсчетам игроков, полная стоимость комплекта Faker’s Hall of Legends pass оценивается в 59,260 RP. Чтобы купить такое количество внутриигровой валюты, нужно потратить почти 500 долларов США.

Демонстрация скинов, который входят в этот набор:

Как оказалось, такую цену, пусть даже за редкие скины титулованного киберспортсмена, готовы платить немногие. А ирония заключается в том, что сам Faker на протяжении всей своей карьеры был противником любых образов или игровых скинов. Игрок очень редко использует скины даже на своих любимых персонажах, отдавая предпочтение оригинальным дизайнам.