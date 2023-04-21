League of Legends 27.10.2009
7.6 892 оценки

Фанаты League of Legends призвали разработчиков удалить чемпиона Юми

Simple Jack
Новости

Сообщество фанатов League of Legends призвало Riot Games удалить героиню Юми из MOBA. Это произошло после новости, в которой разработчики заявили об отстранении чемпиона на турнире Mid-Season Invitational 2023.

Чемпион Юми была переработана со стартом 13-го сезона и имеет низкий процент побед на всех рангах. Однако игроки League of Legends продолжают ненавидеть персонажа и просят разработчиков удалить его. На момент публикации материала Riot Games не ответила на требования пользователей.

Ранее Riot Games сообщила о создании «пропуска болельщика» к турнирам по Valorant и League of Legends. Боевой пропуск даст возможность фанатам получить эксклюзивный скин, цифровые и физические подарки, а также много других сюрпризов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Garris1304

Вообще не понимал фикса этой кошки, она была онли саппортом, ее сделали еще хуже, а вот Серафина саппорт как играла на миде, так и играет, как разрывала на бот лейне даже в соло, так и разрывает

2
samosan

Баланс меняют под чемпионаты,поэтому героев сильных в сыгранной пятерке и слабых в игре с рандомами нерфают, и наоборот.

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