Фанаты League of Legends призвали разработчиков удалить чемпиона Юми

Сообщество фанатов League of Legends призвало Riot Games удалить героиню Юми из MOBA. Это произошло после новости, в которой разработчики заявили об отстранении чемпиона на турнире Mid-Season Invitational 2023.
Чемпион Юми была переработана со стартом 13-го сезона и имеет низкий процент побед на всех рангах. Однако игроки League of Legends продолжают ненавидеть персонажа и просят разработчиков удалить его. На момент публикации материала Riot Games не ответила на требования пользователей.
Ранее Riot Games сообщила о создании «пропуска болельщика» к турнирам по Valorant и League of Legends. Боевой пропуск даст возможность фанатам получить эксклюзивный скин, цифровые и физические подарки, а также много других сюрпризов.
Вообще не понимал фикса этой кошки, она была онли саппортом, ее сделали еще хуже, а вот Серафина саппорт как играла на миде, так и играет, как разрывала на бот лейне даже в соло, так и разрывает
Баланс меняют под чемпионаты,поэтому героев сильных в сыгранной пятерке и слабых в игре с рандомами нерфают, и наоборот.