Фанаты League of Legends призвали разработчиков удалить чемпиона Юми

Сообщество фанатов League of Legends призвало Riot Games удалить героиню Юми из MOBA. Это произошло после новости, в которой разработчики заявили об отстранении чемпиона на турнире Mid-Season Invitational 2023.

Чемпион Юми была переработана со стартом 13-го сезона и имеет низкий процент побед на всех рангах. Однако игроки League of Legends продолжают ненавидеть персонажа и просят разработчиков удалить его. На момент публикации материала Riot Games не ответила на требования пользователей.

Ранее Riot Games сообщила о создании «пропуска болельщика» к турнирам по Valorant и League of Legends. Боевой пропуск даст возможность фанатам получить эксклюзивный скин, цифровые и физические подарки, а также много других сюрпризов.