ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.5 1 004 оценки

ФКС Москвы проведет шоуматч по League of Legends на сцене Московской недели видеоигр

ФКС Москвы ФКС Москвы

Федерация компьютерного спорта (ФКС) Москвы 29 ноября проведет шоуматч по League of Legends Суперкубок «Московский Киберспорт». Мероприятие состоится на площадке Московской международной недели видеоигр в Сколково в кластере видеоигр и анимации. В нем примут участие известные стримеры и профессиональные игроки, среди которых GeneraL_HS, Nomanz, Diamondprox и Dimill.

Матч начнется в 12:00 по московскому времени и пройдет по системе Bo5. Победитель получит 200 тыс. рублей на команду, проигравшие – 100 тыс. После окончания состоится автограф-сессия и пресс-конференция, на которой все желающие смогут задать вопросы участникам.

Трансляция матча будет доступна в группе «Московский Киберспорт» Вконтакте и на каналах YouTube, Twitch и VK Live.

Программа Московской международной недели видеоигр в Сколково пройдет 28-30 ноября (Большой бульвар 40). Посетители смогут ознакомиться со стендами ведущих компаний и инди-разработчиков, представляющие новейшие видеоигры, игровые сервисы и технологии, а также востребованные решения и оборудование для индустрии. Деловая часть объединит более 200 разработчиков, представителей индустрии и экспертов смежных сфер. На мероприятии ожидаются представители более 20 стран.

Полная программа доступна на официальном сайте.

Время работы: с 10:00 до 20:00, двери на вход закрываются в 19:30.

29 ноября в 17:00 на площадке VK Play Арены (Дмитровское шоссе 27, корпус 1), начнется Ночь видеоигр, в рамках которой состоится турнир по Counter-Strike 2. Специальными гостями станут чемпион мира по CS Михаил Dosia Столяров и Dj Smash. Для гостей будут доступны различные настольные игры и зона ретро игровых автоматов.

Следить за новостями и анонсами мероприятий ФКС Москвы можно на сайте Cybermos.ru, странице «Московского Киберспорта» ВКонтакте, а также в Telegram-канале CYBERMOS.

39
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Alex40001

а че не шоу матч по скоростному прохождению смуты?

8
Sorsh

Да уж лучше пускай так. По крайней мере у них есть понимание, что нашей индустрии показывать попросту нечего в плане киберспорта

2
Огонь В ночи

Задали вопрос грузинскому радио - кто играет в Смуту - ответ был дан - Смутьяны.

Vaipen

Пфф, это по 40к на нос, да еще и - налог на призовые. И что это за приз, на обратный билет из Москвы. Могли бы хотя бы каждому по 200к дать.

Огонь В ночи

(ФКС) а я подумал Футбольный Клуб Страны