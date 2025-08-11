Франшиза League of Legends принесла своим создателям 20 миллиардов долларов выручки

Стала известна новая ошеломляющая цифра, демонстрирующая масштаб успеха одной из самых популярных игр в мире за последний десяток лет. Согласно информации, обнаруженной в LinkedIn-профиле одного из старших продюсеров Riot Games, общая выручка всей франшизы League of Legends превысила отметку в 20 миллиардов долларов.

Эта цифра наглядно иллюстрирует колоссальное влияние, которое League of Legends оказала на игровую индустрию. С момента своего запуска в 2009 году игра не просто популяризировала жанр MOBA, но и на долгие годы стала его главным символом и флагманом на одном уровне с Dota 2. А в какие-то моменты даже превосходя его.

Несмотря на постоянно меняющиеся тренды, высокий порог входа для новичков и солидный возраст, франшиза и по сей день сохраняет огромную популярность и преданную базу фанатов по всему миру. Riot Games удалось выстроить целую вселенную, включающую в себя не только основную игру, но и спин-оффы, успешный мультсериал «Аркейн», музыку, комиксы и масштабную киберспортивную сцену.

Столь долгая и насыщенная история порождает не только финансовые рекорды, но и множество уникальных игровых ситуаций, порой на грани абсурда. Например, не так давно в сообществе активно обсуждали случай, когда профессиональный игрок получил автоматический бан за свой нестандартный стиль игры, который система посчитала намеренным «фидингом». Подробнее об этом казусе можно прочитать здесь: