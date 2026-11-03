Герои League of Legends из виртуальных групп стали героями новых набора Radiance для карточной игры Riftbound

Разработчики коллекционной карточной игры Riftbound: League of Legends TCG представили сразу два трейлера пятого набора карт под названием Radiance. Оба ролика посвящены музыкальной стороне вселенной League of Legends и знакомят игроков с новыми картами популярных персонажей.

Первый ролик посвящён Экко и участницам виртуальной K-pop-группы K/DA, хорошо знакомой поклонникам League of Legends. Разработчики демонстрируют карты с их изображениями, продолжая музыкальную тематику дополнения.

Главными героями второго трейлера стала виртуальная бойз-бэнд-группа HEARTSTEEL, в состав которой входят Сетт, К'Санте, Эзреаль, Ёнэ, Кейн и Афелий. Теперь музыканты выходят на новую сцену — на этот раз в формате коллекционных карт Riftbound.

Оба трейлера объединяет идея Radiance — нового набора, в котором известные герои вселенной Riot Games предстают в своих музыкальных образах.

Пятый набор карт Riftbound: Radiance уже доступен. Поклонники League of Legends могут пополнить свои коллекции картами с персонажами HEARTSTEEL, K/DA и Экко.