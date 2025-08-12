ЧАТ ИГРЫ
League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.5 993 оценки

Игрок League of Legends возмутился банами за бустинг аккаунтов - разработчик посоветовал ему устроиться в McDonalds

2BLaraSex 2BLaraSex

Директор по стратегии и развитию League of Legends Дрю Левин сообщил, что начиная с патча 25.18 разработчики игры начнут усиленно бороться против смурфов, бустеров и купленных аккаунтов. Компания подтвердила, что грядёт масштабная волна банов против нарушителей, которые зарабатывают на продаже аккаунтов и поднятии MMR для ленивых игроков. В ответ один из игроков в социальной сети X возмутился, что это несправедливо, так как он буквально живёт на деньги от бустинга:

Мой основной доход - бустинг и коучинг, но на коучинге я зарабатываю лишь 15% от того, что получаю за бустинг. И что мне теперь делать?

В ответ Дрю Левин сообщил, что его бизнес был построен на том, что он портил игру другим людям, и вежливо предложил ему устроиться на работу в McDonald’s. Комьюнити LoL отреагировало куда более грубо, высмеяв бустера и обложив его оскорблениями.

На что ты надеялся, бро? Думал, мы тебя пожалеем? - написал один из игроков.

Черный рынок бустеров и продажей аккаунтов в LoL процветает уже много лет и теперь Riot Games, похоже, решили всерьез начать с ним бороться. Патч 25.18 для League of Legends выйдет 10 сентября 2025 года.

21
16
Комментарии: 16
J a r v i s

Туда его, пусть на завод идёт. Ишь ты, бездельник ещё один, по стопам стримаков решил пойти))

10
Юрий Пенкин

бустить 24 на 7 в одной и той же игре вечно это сложнее чем на заводе работать, можно кукухой поехать

5
Pravda_RUB Юрий Пенкин

Вот пусть пойдёт и траву пощупает...в МакДаке...

Пользователь ВКонтакте

А так же нужно бороться и против деревянных скуфов👍 // Nvidia Power

5
ReadySelwyn

Изначально в кал для калоедов не дают играть уже самими калоедам. Обманываться жидкими гуано это квинтэссенция игр сервисов, в этом же смысл

5
Glukinc

Ну скажем так: Дотка(именно она потому что сложнее). Очень интересная шутка. Но на хайлевелах, хотя бы 4к ммр. Генерирует много чего интересного в плане Геймплея, и ситуация аналогичных шахматам. Так что штука имеет место быть, в отличие от например калды.

1
Dellinger

Хе хе

4
XpeH_B_naJIbTo

Зачётная превьюха.

3
utbrock

не холодно не жарко не игра а кало-сборник как и его комьюнити во главе Дрю Левин , бустеру нужно было ему предложить обмазаться г

2
H0micide

Баннер сработал. Я зашел почитать совершенно не интересную мне новость.

2
Rey4rtRO

Бустеры хуже п*дорасов. Примерно на уровне инфоцыган, риелторов и автодилеров.

2
--88888888--

О-ля-ля

1
Phoenix87

Соуса с тянками с пика доставьте!

С меня

Спойлер

них.я

1
