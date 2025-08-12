Игрок League of Legends возмутился банами за бустинг аккаунтов - разработчик посоветовал ему устроиться в McDonalds

Директор по стратегии и развитию League of Legends Дрю Левин сообщил, что начиная с патча 25.18 разработчики игры начнут усиленно бороться против смурфов, бустеров и купленных аккаунтов. Компания подтвердила, что грядёт масштабная волна банов против нарушителей, которые зарабатывают на продаже аккаунтов и поднятии MMR для ленивых игроков. В ответ один из игроков в социальной сети X возмутился, что это несправедливо, так как он буквально живёт на деньги от бустинга:

Мой основной доход - бустинг и коучинг, но на коучинге я зарабатываю лишь 15% от того, что получаю за бустинг. И что мне теперь делать?

В ответ Дрю Левин сообщил, что его бизнес был построен на том, что он портил игру другим людям, и вежливо предложил ему устроиться на работу в McDonald’s. Комьюнити LoL отреагировало куда более грубо, высмеяв бустера и обложив его оскорблениями.

На что ты надеялся, бро? Думал, мы тебя пожалеем? - написал один из игроков.

Черный рынок бустеров и продажей аккаунтов в LoL процветает уже много лет и теперь Riot Games, похоже, решили всерьез начать с ним бороться. Патч 25.18 для League of Legends выйдет 10 сентября 2025 года.