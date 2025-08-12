Игрок League of Legends возмутился банами за бустинг аккаунтов - разработчик посоветовал ему устроиться в McDonalds

Директор по стратегии и развитию League of Legends Дрю Левин сообщил, что начиная с патча 25.18 разработчики игры начнут усиленно бороться против смурфов, бустеров и купленных аккаунтов. Компания подтвердила, что грядёт масштабная волна банов против нарушителей, которые зарабатывают на продаже аккаунтов и поднятии MMR для ленивых игроков. В ответ один из игроков в социальной сети X возмутился, что это несправедливо, так как он буквально живёт на деньги от бустинга:
Мой основной доход - бустинг и коучинг, но на коучинге я зарабатываю лишь 15% от того, что получаю за бустинг. И что мне теперь делать?
В ответ Дрю Левин сообщил, что его бизнес был построен на том, что он портил игру другим людям, и вежливо предложил ему устроиться на работу в McDonald’s. Комьюнити LoL отреагировало куда более грубо, высмеяв бустера и обложив его оскорблениями.
На что ты надеялся, бро? Думал, мы тебя пожалеем? - написал один из игроков.
Черный рынок бустеров и продажей аккаунтов в LoL процветает уже много лет и теперь Riot Games, похоже, решили всерьез начать с ним бороться. Патч 25.18 для League of Legends выйдет 10 сентября 2025 года.
Туда его, пусть на завод идёт. Ишь ты, бездельник ещё один, по стопам стримаков решил пойти))
бустить 24 на 7 в одной и той же игре вечно это сложнее чем на заводе работать, можно кукухой поехать
Вот пусть пойдёт и траву пощупает...в МакДаке...
А так же нужно бороться и против деревянных скуфов👍 // Nvidia Power
Изначально в кал для калоедов не дают играть уже самими калоедам. Обманываться жидкими гуано это квинтэссенция игр сервисов, в этом же смысл
Ну скажем так: Дотка(именно она потому что сложнее). Очень интересная шутка. Но на хайлевелах, хотя бы 4к ммр. Генерирует много чего интересного в плане Геймплея, и ситуация аналогичных шахматам. Так что штука имеет место быть, в отличие от например калды.
Хе хе
Зачётная превьюха.
не холодно не жарко не игра а кало-сборник как и его комьюнити во главе Дрю Левин , бустеру нужно было ему предложить обмазаться г
Баннер сработал. Я зашел почитать совершенно не интересную мне новость.
Бустеры хуже п*дорасов. Примерно на уровне инфоцыган, риелторов и автодилеров.
О-ля-ля
Соуса с тянками с пика доставьте!
С меня
них.я