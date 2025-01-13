Игрокам League of Legends теперь нужно 882 часа на открытие одного героя

С выходом недавнего обновления игроки League of Legends обратили внимание, что на открытие нового героя теперь требуется гораздо больше времени. YouTube-блогер Remus подсчитал, что на это отныне уходит 882 часа или 36 дней.

Изменение вступило в силу с выходом нового боевого пропуска. До этого геймеры могли открыть нового героя League of Legends, просто выполняя ежедневные активности и повышая свой уровень.

В рамках новой системы игроки могут заработать 24 кристалла чемпиона и 28 500 Синей Эссенции в течение календарного года. Стоимость героев варьируется, при этом новые персонажи могут стоить до 6300 Синей Эссенции.

Если игрок исчерпает все доступные опции, он может зарабатывать 50 Синей Эссенции за каждый уровень после 50-го на одном боевом пропуске. Отсюда и полученные 882 часа игрового времени.

Фанаты с возмущением встретили обновление League of Legends. Они заявили, что авторам пора отказаться от устаревшей бизнес-модели, особенно на фоне Dota 2, Overwatch 2 и Marvel Rivals, где новые герои доступны сразу и бесплатно.

Shot-MaximumЭта бизнес-модель уже устарела, удивляюсь, что они всё ещё её продвигают. Dota абсолютно бесплатна, OW2 отказалась от требований для разблокировки новых героев, а Marvel Rivals сразу запустилась с доступными для всех героями.

SirHandsomePotatoИм нужно сделать так, чтобы все чемпионы были разблокированы для всех. Сейчас уже не 2005 год, и никакой новый игрок не начнёт играть в эту игру, учитывая, насколько сложно получить чемпионов. На данный момент без боевого пропуска играть просто неинтересно.

N7evenЯ так рад, что меня не привлекают такие игры. Они выглядят так, будто их цель — забрать всё твоё игровое время, тогда как за это время можно было бы пройти 30 действительно отличных игр.

Глава League Studio Андрей ван Рун прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях. Он написал, что команда Riot Games уже изучает вопрос, а также добавил, что авторы не собирались усложнять процесс открытия чемпионов.