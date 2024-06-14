Игроки League of Legends не могут сыграть на новом премиальном наборе для героя Ари

Riot недавно подверглась критике, так как фанаты League of Legends выступили против введения косметического набора стоимостью до 500 долларов. Скин был создан в честь известного игрока LoL Ли Сан Faker Хёка, который стал первым человеком, включенным в новый Зал легенд Riot.

О новой ценовой политике высказался директор игры Пу Лю на Summer Games Fest:

Я думаю, есть люди, которые очень расстроены скином Ари. Многие просто привыкли к старой ценовой политике.Пу Лю

Стоит отметить, что многие наборы обходятся игрокам в 35 долларов. Скины являются только косметическим предметом и никакого преимущества не дают игрокам. Однако некоторые скины запрещены на профессиональных турнирах из-за моделек.

На данный момент Ари считается сильным персонажем в актуальном патче, многие игроки не могут выбрать её в рейтинговом матче из-за постоянной блокировки в начале игры. Многие баны сделаны исключительно для того, чтобы геймеры, которые купили скин за 450 долларов, не смогли на нём сыграть.

Стоит также отметить, что в обычном режиме игры блокировок нет. Однако и там игроки показывают своё негодование в общем чате.