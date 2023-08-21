Игроки League of Legends раскритиковали Riot за слишком агрессивную монетизацию контента

Игроки в League of Legends критикуют Riot Games за слишком агрессивную монетизацию контента. Ранее Riot всегда считалась максимально лояльной к игрокам, в отличие, например, от Blizzard, которых давно обвиняют во встроенном в игры гемблинге и слишком высокие цены.
Riot подверглись критике за повышение цен на новые образы в LoL после того, как для гарантированного получения некоторых образов потребовалось потратить около 200 долларов США.
Riot постепенно превращается из игровой компании, ориентированной на игроков, в игровую компанию, ориентированную на кошельки игроков - написал один из поклонников игры в социальной сети Twitter.
Некоторые критики напомнили Riot, что за 200 долларов можно купить билет на самолет между странами ЕС. Во многих странах 200 долларов вообще это средняя зарплата и сумма больше прожиточного минимума.
Почему раньше то не жаловались? Политика монетизации у рито дико агрессивная уже на протяжении лет 10, когда начали вводить сферки, батлпасы, реколоры.
Проснулись только
хз о чем он, скорее всего про лутбоксы какие то, а конкретно самые дорогие скины в их магазе 25 евро вроде стоят
Потому что те разработчики что любят делать игры и воспринимают их как творчество, делают однопользовательские игры. Мультиплеерные всегда делаются в первую очередь ради денег, отсюда и желание как можно сильнее развести игроков на донат
Первоочередная цель игры - зарабатывать деньги владельцам, а не радовать кого-то там неспособного вливать в нее тонны шекелей ежемесячно.