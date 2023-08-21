Игроки League of Legends раскритиковали Riot за слишком агрессивную монетизацию контента

Игроки в League of Legends критикуют Riot Games за слишком агрессивную монетизацию контента. Ранее Riot всегда считалась максимально лояльной к игрокам, в отличие, например, от Blizzard, которых давно обвиняют во встроенном в игры гемблинге и слишком высокие цены.

Riot подверглись критике за повышение цен на новые образы в LoL после того, как для гарантированного получения некоторых образов потребовалось потратить около 200 долларов США.

Riot постепенно превращается из игровой компании, ориентированной на игроков, в игровую компанию, ориентированную на кошельки игроков - написал один из поклонников игры в социальной сети Twitter.

Некоторые критики напомнили Riot, что за 200 долларов можно купить билет на самолет между странами ЕС. Во многих странах 200 долларов вообще это средняя зарплата и сумма больше прожиточного минимума.