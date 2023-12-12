Исполнительный продюсер League of Legends покидает свой пост и готов "передать факел" дальше

Исполнительный продюсер League of Legends Джереми "Brightmoon" Ли объявил о своем уходе из Riot Games. Разработчик возглавлял команду по игре LoL почти десять лет, присоединившись к студии в 2015 году в качестве ведущего геймплейного продюсера Riot, а затем став исполнительным продюсером.

Объявление от Riot Брайтмун сделал в рамках последнего сообщения от разработчиков League of Legends, где он обсуждает ранговые награды и монетизацию вместе со старшим вице-президентом MOBA Андреем "Meddler" ван Руном. В последнем в этом году ролике от разработчиков Брайтмун сообщил, что "решил, что мне пора отойти от своей нынешней роли".

Он утверждает, что, хотя 2023 год был "вихрем" как для сообщества Лиги, так и для команды разработчиков, обновления, которые Riot "смогла предоставить", были "очень полезными". По словам разработчика, в какой-то момент "в ближайшие месяцы" он собирается передать факел новому исполнительному продюсеру. Несмотря на заявление Брайтмуна об уходе, это не последняя встреча с давним продюсером.

"Вы еще увидите меня в стартовом сезоне, - продолжает он, - и, возможно, в некоторых других вещах в начале года, пока мы ищем следующего исполнительного продюсера, который возглавит игру". Брайтмун также не собирается полностью покидать ряды студии, поскольку он сообщил, что займется другой работой в Riot, о которой не сообщается. Он объясняет: "Хотя это и горько, но это точно не прощание".

В комментариях фанаты делятся своими мыслями о ставшем культовым продюсере Лиги. Одни хвалят Брайтмуна за открытое общение, другие благодарят его за преданность делу. В то время как большинство отзывов касаются ухода разработчика, другие ставят под сомнение обсуждение в ролике внутриигровой системы чести и с нетерпением ждут новостей об изменениях в монетизации, о которых, по словам Брайтмуна, мы скоро узнаем.