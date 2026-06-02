League of Legends 27.10.2009
К команде MMO по League of Legends присоединился ещё один ветеран World of Warcraft

Разработка MMO во вселенной League of Legends продолжается, несмотря на многолетнее отсутствие новостей. Стало известно, что к проекту присоединился бывший ведущий дизайнер боевой системы World of Warcraft Брайан Холинка.

О своём переходе разработчик сообщил в LinkedIn, отметив, что начал работу в Riot Games в должности главного геймдизайнера MMO по League of Legends.

Холинка проработал в Blizzard более десяти лет, а после ухода в 2023 году присоединился к студии Fantastic Pixel Castle, основанной бывшим руководителем разработки MMO по LoL Грегом Стритом. Однако MMO-проект студии был отменён после прекращения финансирования со стороны NetEase.

Это уже не первый выходец из WoW в команде Riot. Ранее к разработке MMO присоединились бывший ведущий продюсер World of Warcraft Рэймонд Бартос и экс-ведущий инженер Blizzard Орландо Сальваторе.

Хотя Riot по-прежнему не раскрывает подробностей игры, новые назначения подтверждают, что разработка масштабной MMO по League of Legends продолжается.

Капитан Over Прайс

работал в близзард с 2013- значит ничего толкового сделать не успел, ветеран

Пользователь ВКонтакте

Да что там с этими близами тыорится то? // Александр Рыбин