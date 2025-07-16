Киберспортсмен получил автоматический бан за слишком частые смерти, но это был его стиль игры

В сообществе League of Legends разгорелся отчасти забавный спор после необычного случая с игроком под ником Gorillajones123, решившим посвятить себя киберспорту. Молодой человек публично заявил, что уволился с работы ради мечты стать профессиональным игроком в LoL и начал активно тренироваться на позиции топлейнера. Однако один матч поставил его карьеру под угрозу: после автозаполнения он оказался в роли лесника и закончил игру со счётом 3/21 — что вызвало автоматическую блокировку его аккаунта за "интинг" (умышленные смерти).
Ситуация вызвала резонанс, и в дело вмешалась команда Riot, занимающаяся анализом игровых ситуаций на высоком уровне. После рассмотрения повтора выяснилось, что смерти были не результатом саботажа, а следствием неопытности игрока в роли лесника и агрессивной игры его соперника на Бел'Вет. Разработчики признали свою ошибку и разблокировали аккаунт Gorillajones123, пообещав провести внутреннюю проверку системы автоматических наказаний.
Решение Riot сопровождается заявлением от одного из разработчиков:
Наша команда по анализу навыков пришла к выводу, что наказание было чрезмерным. Мы уже сняли блокировку и приступили к пересмотру системы, которая слишком полагается на KDA и количество смертей при вынесении санкций.
Тем временем сам киберспортивен успел создать новый аккаунт, но и там не всё так гладко. Сейчас он столкнулся с целой серией поражений и теперь не может выбраться из ранга Diamond.
Яркий пример того, что там, где человек оценивает всегда будет предвзятость. Поэтому и существует коллегия судей, например. В противном случае мы можем, получит, что чел просто станет виновником. Из-за того, что другому челу так видится и он при этом наделён властью и следует правилам которые можно толковать как нужно.
p.s. никакого намёка просто пища для размышлений.))))
в самой новости написано что система автоматом бан дала,при чём тут человек
Что за каша из слов?! Каждое следующее предложение противоречит предыдущему.
а вы наивно думаете что человек не проверяет подобные вещи. Да и отмена была лишь когда автор попытался обжаловать бан. А если бы не стал то так все и осталось бы.
Убил - бан,умер - бан, сменил оружие - бан, играешь на клаве - бан,на геймпаде - бан, играешь онлайн - бан пермач....
не играешь - нашли и дали пиндюлей)
У меня тоже свой стиль, и не собираюсь ни на кого ориентироваться.
#местные петушки уже клоуна поставили))) больше клоунов, петушки)))
Опрометчивое решение уволился с работы ради мечты стать профессиональным игроком в LoL Как то переоценил он свои силы в этой игре. Работы уже нет и планы стать профессиональным игроком уже улетучились.
Сначала в игре огрёб, а потом вообще забанили. Бедолага. :)