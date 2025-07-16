Киберспортсмен получил автоматический бан за слишком частые смерти, но это был его стиль игры

В сообществе League of Legends разгорелся отчасти забавный спор после необычного случая с игроком под ником Gorillajones123, решившим посвятить себя киберспорту. Молодой человек публично заявил, что уволился с работы ради мечты стать профессиональным игроком в LoL и начал активно тренироваться на позиции топлейнера. Однако один матч поставил его карьеру под угрозу: после автозаполнения он оказался в роли лесника и закончил игру со счётом 3/21 — что вызвало автоматическую блокировку его аккаунта за "интинг" (умышленные смерти).

Ситуация вызвала резонанс, и в дело вмешалась команда Riot, занимающаяся анализом игровых ситуаций на высоком уровне. После рассмотрения повтора выяснилось, что смерти были не результатом саботажа, а следствием неопытности игрока в роли лесника и агрессивной игры его соперника на Бел'Вет. Разработчики признали свою ошибку и разблокировали аккаунт Gorillajones123, пообещав провести внутреннюю проверку системы автоматических наказаний.

Решение Riot сопровождается заявлением от одного из разработчиков:

Наша команда по анализу навыков пришла к выводу, что наказание было чрезмерным. Мы уже сняли блокировку и приступили к пересмотру системы, которая слишком полагается на KDA и количество смертей при вынесении санкций.

Тем временем сам киберспортивен успел создать новый аккаунт, но и там не всё так гладко. Сейчас он столкнулся с целой серией поражений и теперь не может выбраться из ранга Diamond.