Команда Bilibili Gaming прервала доминирование Кореи и выиграла World Championship 2026 по League of Legends

Команда Bilibili Gaming выиграла главный турнир World Championship 2026 по игре League of Legends. В решающем матче они уверенно победили команду Gen.G со счетом три к одному. Финал прошел на большой спортивной арене в городе Нью-Йорк. Эта яркая победа принесла китайским игрокам главный денежный приз в один миллион долларов.

Этот титул стал первым в карьере для четырех китайских игроков основного состава. Единственным двукратным чемпионом в команде оказался корейский игрок Viper. Китайская киберспортивная сцена наконец прервала долгую серию побед команд из Южной Кореи. Ранее этот турнир несколько лет подряд выигрывала легендарная команда T1.

Следующий крупный чемпионат Worlds 2027 пройдет сразу в двух странах. Матчи примут Япония и Южная Корея осенью следующего года. Самый важный финальный матч турнира официально пройдет в городе Сеул. Теперь все фанаты игры с нетерпением ждут новых ярких сражений лучших команд.