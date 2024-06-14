Команда League of Legends: мы наблюдаем старение аудитории и снижение притока новых игроков

Легендарная League of Legends, чья популярность среди молодежи долгие годы казалась незыблемой, сталкивается с непредвиденным вызовом — постепенным старением своей аудитории. Эта новость прозвучала из уст самого директора игры Пу Лю на недавней встрече с фанатами в рамках игрового фестиваля Summer Game Fest.

Лю признал, что средний возраст поклонников League неуклонно растёт. Однако он поспешил отметить, что это не обязательно должно расцениваться как негативный факт. По мнению директора, подобная тенденция – закономерный результат того, что игра на протяжении долгого времени успешно удерживает интерес своих преданных фанатов. Вместе с тем, Лю не стал скрывать, что привлечение новых игроков в ряды поклонников League уже не происходит так же легко и естественно, как раньше.

«Былые времена, когда наша игра была главной темой обсуждений в школьных коридорах и университетских кампусах, безвозвратно ушли в прошлое», — с ноткой ностальгии заметил он.

Другой видный представитель Riot Games, старший руководитель студии разработчиков Андрей Ван Рун, поделился своими наблюдениями о том, как смещение возрастных пропорций среди игроков отразилось на их предпочтениях. По его словам, на заре существования LoL подавляющее большинство геймеров не стремились покорять вершины рейтинговых таблиц, а просто наслаждались процессом освоения игровой вселенной. Позднее, однако, фокус резко сместился в сторону соревновательности, особенно среди старшеклассников и студентов колледжей. Сейчас же, как отмечает Ван Рун, значительная часть аудитории, прежде всего люди, обременённые профессиональными и семейными обязанностями, ищут в LoL более разнообразный игровой опыт, лишь периодически погружаясь в напряжённые баталии рейтинговых матчей.

В текущий момент команда разработчиков из Riot Games прилагает усилия, чтобы идти в ногу со временем и удовлетворять меняющиеся запросы своих игроков. Расширение палитры игровых режимов в LoL – один из ключевых инструментов в этом непростом процессе адаптации. И всё же, нельзя отрицать тот факт, что на динамично развивающемся рынке видеоигр неизбежно будут появляться новые, дерзкие и интересные проекты, готовые покорить сердца нового поколения геймеров. Это, в свою очередь, приведёт к ещё большему дроблению и без того фрагментированной аудитории.