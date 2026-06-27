Компания Riot Games анонсировала League of Legends Classic после масштабных утечек

Компания Riot Games официально анонсировала проект League of Legends Classic, представляющий собой классическую версию популярной многопользовательской онлайн-боевой арены. Ранее информация о разработке этого режима уже попадала в сеть благодаря усилиям датамайнеров.

Официальный анонс состоялся на фоне недавних утечек, в ходе которых исследователи данных обнаружили упоминания старых версий персонажей и различных классических элементов в файлах публичного тестового сервера. В представленном тизере разработчики обыграли конспирологические теории и попытались ответить на вопрос, что именно должна представлять собой классическая версия игры, существующей уже более 16 лет. В видеоролике исполнительный продюсер проекта Пол Pabro Беллезза обсуждает возможные варианты наполнения будущей игры, включая возвращение к механикам 1 сезона, ранней бета-версии или конкретным обновлениям прошлых лет.

Судя по заявлениям создателей, Riot Games может выбрать отличный от конкурентов подход к реализации идеи ретро-серверов. Вместо того чтобы навсегда зафиксировать игру в состоянии конкретного старого дополнения, как это сделала компания Blizzard Entertainment с проектом World of Warcraft Classic, разработчики League of Legends могут предложить игрокам динамически меняющийся опыт, позволяющий опробовать разные эпохи развития проекта.

Дополнительный интерес к проекту подогревают находки датамайнеров, которые ранее обнаружили старые варианты оформления интерфейса, классические облики и портреты персонажей в файлах игры. Игровое сообщество активно обсуждает, какие именно версии чемпионов могут вернуться в классическом режиме, поскольку многие персонажи за 16 лет существования проекта подверглись кардинальным изменениям механик и внешнего вида. Некоторые пользователи выражают надежду снова сыграть за старые версии таких героев, как Поппи, Йорик или Корки, чьи первоначальные наборы умений сильно отличались от современных вариантов.

На данный момент точные детали игрового процесса и список доступных чемпионов остаются нераскрытыми. Полноценная презентация League of Legends Classic запланирована на 11 июля 2026 года. Она пройдет в рамках финальной стадии турнира Mid-Season Invitational в южнокорейском городе Тэджон. Трансляция мероприятия начнется в 23:00 по тихоокеанскому времени.