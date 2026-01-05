League of Legends была недоступна некоторое время, потому что Riot Games забыла продлить цифровую лицензию

Популярная MOBA League of Legends была недоступна для игры в течение последних 24 часов, так как истёк срок действия цифровой лицензии на игру.

Цифровой сертификат игры, подтверждающий подлинность программы в течение определённого периода времени, действовал с 7 января 2016 года по 4 января 2026 года. Таким образом, с переходом на воскресенье по всему миру сертификат стал недействительным, и игра перестала запускаться.

Однако некоторые игроки обнаружили хитрый обходной путь. Переведя системные часы назад до истечения этого срока, League of Legends можно было заставить работать снова. Этот трюк мог привести к сбоям в работе других приложений, но тем не менее стал спасением для особенно преданных фанатов LoL.

На момент написания новости проблема была исправлена.

Опрос Digicert, проведённый в прошлом году, показал, что почти половина опрошенных компаний столкнулась с перебоями в работе из-за истечения срока действия цифровых сертификатов.

Сама League of Legends находится на пороге масштабной переработки, совершенно новая версия игры запланирована на 2027 год. Более подробная информация об этом будет раскрыта в течение ближайшего месяца, но, учитывая масштаб этих изменений, вероятно, стоит подготовить новый набор сертификатов. В игре также появилась новая сезонная структура, призванная поддерживать интерес постоянных игроков.