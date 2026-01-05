League of Legends была недоступна некоторое время, потому что Riot Games забыла продлить цифровую лицензию

Популярная MOBA League of Legends была недоступна для игры в течение последних 24 часов, так как истёк срок действия цифровой лицензии на игру.
Цифровой сертификат игры, подтверждающий подлинность программы в течение определённого периода времени, действовал с 7 января 2016 года по 4 января 2026 года. Таким образом, с переходом на воскресенье по всему миру сертификат стал недействительным, и игра перестала запускаться.
Однако некоторые игроки обнаружили хитрый обходной путь. Переведя системные часы назад до истечения этого срока, League of Legends можно было заставить работать снова. Этот трюк мог привести к сбоям в работе других приложений, но тем не менее стал спасением для особенно преданных фанатов LoL.
На момент написания новости проблема была исправлена.
Опрос Digicert, проведённый в прошлом году, показал, что почти половина опрошенных компаний столкнулась с перебоями в работе из-за истечения срока действия цифровых сертификатов.
Сама League of Legends находится на пороге масштабной переработки, совершенно новая версия игры запланирована на 2027 год. Более подробная информация об этом будет раскрыта в течение ближайшего месяца, но, учитывая масштаб этих изменений, вероятно, стоит подготовить новый набор сертификатов. В игре также появилась новая сезонная структура, призванная поддерживать интерес постоянных игроков.
Слабо верится в такое оправдание иначе там такой бардак. Раз даже подобное случается.
никто не будет проверять сертификаты 10 летней давности. у них работы и без этого хватает
С таким оправданием страшно подумать, что они ещё не проверяют жизненно важного из-за того, что типа работы много и без этого. Но можно научить дисциплине. Например, штрафануть за отсутствия доступа к услуге. Думаю, контролирующие органы с радостью это сделают.
Там бардак хуже чем ты думаешь)
Игра давно скатилась так что в мусорку