League of Legends в четвертый раз подряд будет дисциплиной на Чемпионате мира по киберспорту (EWC) в 2027 году.

Южнокорейские команды выигрывали все три предыдущих чемпионата: T1 завоевали первый титул в 2024 году, Gen.G – в 2025 году, а Dplus KIA – в 2026 году. На последнем чемпионате Dplus KIA победила французскую команду Karmine Corp со счетом 3:0 в финале в Париже, завоевав международный титул впервые за пять лет.

Соревнования 2027 года снова предоставят возможность командам из Китая, Европы и других регионов бросить вызов доминированию Южной Кореи. Несколько известных международных претендентов будут стремиться пройти квалификацию, чтобы получить шанс побороться за титул.

Dplus KIA выиграли EWC 2026 после сложного старта

Команда Dplus KIA одержала победу в турнире по League of Legends на EWC 2026 в Париже, оправившись от поражения в первом раунде от AG.AL и завоевав чемпионский титул.

Южнокорейская команда проиграла свой первый матч, но затем обыграла FURIA и G2 Esports, пройдя групповой этап. Впоследствии они победили китайскую Bilibili Gaming в четвертьфинале и действующих чемпионов Gen.G в полуфинале.

Их соперником в финале стала команда Karmine Corp, которую поддерживала домашняя публика в Париже. Dplus KIA выиграли серию со счетом 3-0 и завоевали титул.

Ботлейнер Шин «Smash» Гым-джэ получил награду Sony MVP за свою игру на турнире.

Эта победа продолжила серию побед Южной Кореи на всех турнирах EWC по League of Legends с момента начала соревнований в 2024 году.

Команды, за которыми стоит следить перед EWC 2027

Hanwha Life Esports

Hanwha Life Esports (HLE) будет в числе команд, стремящихся побороться за титул 2027 года после еще одной напряженной международной кампании.

HLE квалифицировались на EWC 2024 и EWC 2026, но пока не выигрывали эти соревнования. В сезоне 2026 года они одержали победу на Mid-Season Invitational (MSI), где в финале обыграли Bilibili Gaming со счетом 3-2, а затем заняли второе место в Гранд-финале LCK против Gen.G.

Их выступление на EWC 2026 завершилось в четвертьфинале после поражения от T1.

Благодаря таким игрокам, как Чхве «Zeus» У-дже и Ли «Gumayusi» Мин-хён, HLE остаются потенциальным претендентом на победу в чемпионате EWC 2027 года. Однако, помогут ли им их удачные региональные и международные выступления одержать победу на EWC, остается под вопросом.

AG.AL

Китайская организация AG.AL также будет стремиться улучшить свои результаты на EWC.

Команда попала на соревнования в 2025 году и была близка к завоеванию титула чемпиона League of Legends. В 2026 году AG.AL прошла групповой этап в Париже без поражений, включая победу над будущими чемпионами Dplus KIA, но выбыла в четвертьфинале от Karmine Corp.

Хотя команда по League of Legends не прошла дальше, AG.AL добилась успеха на других турнирах EWC 2026. Организация выиграла общий клубный чемпионат с 5300 очками, одержав победы в турнирах TEKKEN 8 и Trackmania и положив конец двухлетнему лидерству Team Falcons в турнирной таблице.

AG.AL будет стремиться развить свой успех в киберспорте и завоевать титул чемпиона по League of Legends в 2027 году.

Bilibili Gaming

Bilibili Gaming может стать одной из самых сильных китайских команд, способных бросить вызов рекорду Южной Кореи на EWC 2027.

Организация дошла до стадии плей-офф EWC 2026, но была выбита Dplus KIA в четвертьфинале. Однако последующие международные выступления укрепили её позиции среди ведущих команд региона.

Bilibili Gaming прервала серию крупных поражений в финалах международных турниров, выиграв чемпионат мира по League of Legends, победив T1 и завоевав первый титул чемпиона мира для Китая с 2021 года.

Этот результат особенно важен, учитывая стремление T1 к четвертому подряд чемпионству мира. Он также дает Bilibili Gaming возможность подойти к EWC 2027 в качестве действующих чемпионов мира, хотя эти два соревнования представляют собой разные вызовы.

Победа на EWC 2027 сделает Bilibili Gaming первой китайской организацией, выигравшей соревнования по League of Legends на этом турнире.

Сможет ли другой регион одержать победу в 2027 году?

Три подряд победы Южной Кореи на EWC делают этот регион явным претендентом на титул 2027 года. Однако недавний успех Китая на чемпионате мира демонстрирует, что разрыв между ведущими международными претендентами не столь велик.

Bilibili Gaming, AG.AL и другие китайские команды будут стремиться добавить титул чемпионов EWC в список своих международных побед, в то время как европейские организации также будут стремиться бросить вызов сложившемуся порядку.

Поскольку квалификация и окончательный состав участников еще не определены, пока слишком рано говорить о главных претендентах на 2027 год.

Ясно одно: Южная Корея будет стремиться продлить свою победную серию до четырех титулов, в то время как другие регионы будут стремиться первыми прервать ее.