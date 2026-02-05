League of Legends встречает Лунный пир: Riot Games представила новый праздничный синематик

Riot Games выпустила чарующий синематик «Старые друзья, новый цветок», посвящённый празднованию Лунного пира в League of Legends. Видео выполнено в фирменной милой стилистике игры и подчёркивает атмосферу новой линейки скинов «Лунный пир» и «Весенние лепестки». В центре сюжета — встреча давних союзников и соперников. Катарина и Ясуо начинают с соперничества, но внезапный буран будто сближает их, создавая интригу и эмоциональный контраст.

Особое внимание уделено Лиллии: её магический цветок становится символом весны, пробуждая магию даже в заснеженных локациях. Аудиоряд синематика, композиция «Fated Return», исполненная H.Jen и Сигрид Розье при участии Джессики Желина, сочетает традиционные восточные мотивы с современным звучанием, усиливая эмоциональный эффект и гармонично дополняя визуальную часть.

Игровое событие «Лунный пир» стартует в обновлении 26.03, предложив тематические задания, праздничную карту и уникальные награды. Новые скины серии «Весенние лепестки» появятся в патче 26.04, включая престижное издание Катарины, о котором ранее сообщали утечки. Игроки смогут приобрести образы для всех героев ролика и окунуться в праздничную атмосферу, исследуя три основных режима и мини-игру в стиле стратегии 4X.

Синематик и новые события демонстрируют, как Riot Games продолжает совершенствовать визуальное и аудиовосприятие, создавая незабываемый праздник для всей аудитории League of Legends.