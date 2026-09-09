Мамы скоро пойдут на свидание: спустя 17 лет в League of Legends наконец появится полноценный командный голосовой чат

Riot Games готовит одно из самых долгожданных изменений в League of Legends — официальный командный голосовой чат. Функция появится вместе с крупным обновлением, которое подготовит игру к началу Акта 2 третьего сезона.

До сих пор игроки могли общаться голосом только в заранее сформированных группах, поэтому для координации всей команды приходилось использовать сторонние решения. Теперь League of Legends получит встроенный голосовой канал, позволяющий разговаривать со всеми союзниками прямо во время матча. Для игры, где успех во многом зависит от согласованных действий, это может заметно упростить коммуникацию.

Вместе с голосовым чатом разработчики добавят и необычную возможность — «голосовые скины». Они позволят изменять голос игрока с помощью заранее подготовленных эффектов.

Обновление также улучшит подключение и стабильность сетевой игры, а система шумоподавления станет эффективнее, что особенно важно для командного общения.

При этом доступ к новой функции будет ограничен системой чести. Пользоваться командным голосовым чатом смогут игроки, достигшие как минимум третьего уровня чести. Таким образом Riot хочет заранее снизить вероятность злоупотреблений и токсичного поведения.

Распространение обновления начнётся в Северной Америке вместе с патчем 26.20, после чего разработчики планируют постепенно открыть доступ к функции в других регионах с учётом отзывов игроков.