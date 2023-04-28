League of Legends 27.10.2009
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Московская студенческая команда МГТУ "СТАНКИН" получила разряды по компьютерному спорту

ФКС Москвы

Игрокам команды МГТУ «СТАНКИН», завоевавшей серебряные медали по League of Legends второго сезона открытого соревнования МСКЛ+, прошедшего в конце 2022 года, присвоили вторые спортивные разряды согласно Единой всероссийской спортивной классификации. Соответствующий приказ подписал директор «Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» города Москвы Дмитрий Климов.

Это первый случай, когда сборная столичного учебного заведения заслужила официальное спортивное звание по компьютерному спорту по итогам МСКЛ+. Ранее московские киберспортсмены официально попадали в российскую спортивную классификацию только по итогам Чемпионата Москвы или Чемпионата России.

Согласно документу, вторые спортивные разряды получили Иван Покорский, Роман Малахов, Роман Юдин, Даниил Горшков, Леонид Кузнецов и Александр Агапов.

«Это событие – важный шаг в развитии студенческого киберспорта Москвы. Всего полтора года назад мы запускали МСКЛ+ как экспериментальные студенческие соревнования, и они приятно удивили нас количеством участников и востребованностью, и уже сегодня по итогам второго сезона впервые выданы спортивные разряды. Поздравляем спортсменов и надеемся увидеть их успехи в будущих соревнованиях», – прокомментировал президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр.

Во втором сезоне МСКЛ+, который прошел в октябре-ноябре 2022 года при поддержке Департамента спорта г Москвы, приняли участие 220 сборных (3,7 тысячи человек) от 152 вузов и ссузов со всей России – в полтора раза больше, чем годом ранее.

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