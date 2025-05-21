Назван второй после Faker участник Зала славы League of Legends

Цзянь "Uzi" Цихао стал вторым киберспортсменом, увековеченным в Зале Легенд League of Legends, о чём Riot Games сообщила на официальном сайте игры, сопроводив новость трейлером на YouTube. В честь этого события в игре стартует тематическое мероприятие 11 июня с особым боевым пропуском и памятными скинами. Церемония награждения Uzi пройдёт 6 июня в Шанхае, где ему вручат уникальный Mercedes-Benz G-класса с технологией EQ.

Uzi, начавший карьеру в 2012 году в Royal Club, известен своими выступлениями за Royal Never Give Up, с которой четырежды выигрывал LPL. Он шесть раз участвовал в Worlds, занимая второе место в 2014 году в составе Samsung White. Его визитной карточкой была игра на Вейн, Кай'Се и мобильных чемпионах, таких как Люциан и Эзреаль.

Из-за проблем со здоровьем Uzi пять раз уходил в инактив, а в 2023 году, играя за Edward Gaming, объявил о завершении карьеры. Впоследствии он занялся собой, похудел и пробежал марафон в Париже в 2024 году.

Зал Легенд, запущенный Riot Games в 2024 году, отмечает игроков, оказавших значительное влияние на LoL. Первым в Зал Легенд вошёл Faker из команды Т1, в честь которого также был выпущен боевой пропуск, вызвавший споры из-за высокой цены полного бандла в 500$.