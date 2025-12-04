Обновление 25.24 в League of Legends - добавили управление с помощью WASD

Riot Games выпустили заключительное обновление 25.24 для League of Legends в 2025 году. С выходом патча разработчики добавят управление с помощью WASD и полноценно внедрят систему запрета блокирования чемпионов.

Управление с помощью WASD для ряда очередей

В этом обновлении управление с помощью WASD станет доступным в определенных обычных очередях в большинстве регионов. На данный момент оно не поддерживается в очередях в режиме выбора и ранговых очередях. Разработчики начнут тестировать механику с Океании, а потом перейдут к остальным регионам.

Управление с помощью WASD будет включено в следующих очередях:

Обычные: свои игры, легкая игра, ARAM;

Режимы: “Арена”, “ARAM: Хаос”, А.Р. У.Р.Ф.

Выбор чемпионов

Riot Games успешно протестировали запрет блокирования чемпионов, выбираемых союзниками, а также ускорение выбора чемпионов. Они приняли решение внедрить эти изменения в полной мере и теперь они будут распространяться на другие регионы:

Больше нельзя будет блокировать чемпионов, выбираемых союзниками;

В обновлении 25.23 были внесли изменения, которые ускорили выбор чемпионов в Ущелье призывателей (одиночная/парная очередь, гибкая очередь и обычная очередь с режимом выбора), для Северной Америки и Океании. Теперь эти изменения будут распространяться на все регионы.

Обновление Святилище и новые образы

В этом обновлении в святилище появятся две мифические разновидности — Люциан и Нами из Утопших призраков, образы для чемпионов доступны до обновления 26.02. Также разработчики анонсировали новые образы: Олень Смолдер, Снежный Милио, Снегурочка Зери и Избранница зимы Мэл (престижный), которые станут достпуны 3 декабря 2025 года.