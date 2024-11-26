Образ Виктора из League of Legends обновят по мотивам сериала "Аркейн"

Riot Games обновит образ Виктора в League of Legends. Новый облик персонажа будет вдохновлен мультсериалом «Аркейн». Патч, который в ближайшее время появится на тестовом сервере, затронет внешний вид и предысторию героя, а также слегка изменит его ультимативную способность. Однако в целом геймплей останется прежним.
Это не первый подобный апдейт от Riot: в 2021 году аналогичное обновление получала Кейтлин.
Помимо этого, в 2025 году League of Legends ожидают три тематических сезона, каждый из которых будет посвящен чемпиону из разных регионов Рунтерры и связан общим сюжетом. Например, первый сезон перенесет игроков в Ноксус.
С обновлением 25.S1.1 в игру добавят режим «Легкая игра», который будет тестироваться в отдельных регионах, включая Россию. Также разработчики готовят несколько изменений:
- Влияние Ноксуса отразится на карте Ущелья призывателей.
- В системе «Триумф силы» появятся ноксианские улучшения для обуви.
- Башни нексуса будут возрождаться.
- Обновятся руны в Дереве Доминирования и Дереве Колдовства.
- Некоторые предметы обновят.
- Новым нейтральным монстром станет Атахан, Вестник гибели.
- Система пропусков событий и жетонов будет заменена на боевые пропуска.
- В январе 2025 года состоится крупный сброс ранга.
- Разработчики планируют добавить многопользовательский инструмент для тренировок.
Мультсериал «Аркейн» завершился 23 ноября 2024 года. Второй сезон получил отличные отзывы критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes у него 100% «свежести» по версии прессы и 92% по мнению пользователей. На Metacritic — 86 баллов из 100 и 8,5 из 10 соответственно. Riot уже готовит новые экранизации по мотивам League of Legends.
печально что фемолесбогрязь и сюда впихнули, причём насилу и без надобности
я не понимаю, почему нужно сделать что-то достойное или хорошее, и обязательно испоганить его ложкой дёгтя (неграми не к месту, едиками, лесбухами, бабомужиками)