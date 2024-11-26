Образ Виктора из League of Legends обновят по мотивам сериала "Аркейн"

Riot Games обновит образ Виктора в League of Legends. Новый облик персонажа будет вдохновлен мультсериалом «Аркейн». Патч, который в ближайшее время появится на тестовом сервере, затронет внешний вид и предысторию героя, а также слегка изменит его ультимативную способность. Однако в целом геймплей останется прежним.



Это не первый подобный апдейт от Riot: в 2021 году аналогичное обновление получала Кейтлин.

Помимо этого, в 2025 году League of Legends ожидают три тематических сезона, каждый из которых будет посвящен чемпиону из разных регионов Рунтерры и связан общим сюжетом. Например, первый сезон перенесет игроков в Ноксус.

С обновлением 25.S1.1 в игру добавят режим «Легкая игра», который будет тестироваться в отдельных регионах, включая Россию. Также разработчики готовят несколько изменений:

Влияние Ноксуса отразится на карте Ущелья призывателей.

В системе «Триумф силы» появятся ноксианские улучшения для обуви.

Башни нексуса будут возрождаться.

Обновятся руны в Дереве Доминирования и Дереве Колдовства.

Некоторые предметы обновят.

Новым нейтральным монстром станет Атахан, Вестник гибели.

Система пропусков событий и жетонов будет заменена на боевые пропуска.

В январе 2025 года состоится крупный сброс ранга.

Разработчики планируют добавить многопользовательский инструмент для тренировок.

Мультсериал «Аркейн» завершился 23 ноября 2024 года. Второй сезон получил отличные отзывы критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes у него 100% «свежести» по версии прессы и 92% по мнению пользователей. На Metacritic — 86 баллов из 100 и 8,5 из 10 соответственно. Riot уже готовит новые экранизации по мотивам League of Legends.