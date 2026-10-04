Объявлена дата выхода музыкального клипа League of Legends Worlds 2026

Riot Games объявили дату выхода музыкального клипа Worlds 2026, который будет посвящен Faker, а премьера состоится 8 октября.

Согласно анонсу Riot Games, музыкальный клип Worlds 2026 будет посвящён Ли «Faker» Сан Хёку. Скорее всего, в клипе расскажут о его пути к шести титулам чемпиона мира. Это первый случай, когда компания выпускает музыкальный клип, посвящённый величайшему игроку в League of Legends.

Раньше Riot Games уже выпускала музыкальные клипы Worlds, посвящённые другим великим игрокам LoL Esports. В клипе на песню Rise, гимн Worlds 2018, рассказали историю Кан «Ambition» Чан Ёна. Там показали его путь к первому титулу чемпиона мира в 2017 году. В клипе Rise были сцены, как он преодолевает соперников, включая Фейкера, поднимаясь на вершину.

Ещё один музыкальный клип Worlds, показавший историю профессионального игрока, — это Gods, гимн Worlds 2023. Клип Gods рассказывал об одном из величайших стрелков в LoL Esports — Ким «Deft» Хёк Кю. В видео показали, через какие трудности Deft прошёл, чтобы завоевать самый желанный титул в League of Legends. Там же показали его раннюю связь с Фейкером, с которым он учился в одной школе, и то, как он пытался выйти из тени Фейкера.

Хотя за эти годы Фейкер появлялся во многих клипах Worlds, его часто показывали либо злодеем, либо препятствием, которое другим игрокам нужно преодолеть. Теперь же он наконец станет звездой этого клипа. И давно пора — учитывая все его достижения за эти годы.

Гимн Worlds 2026 называется Know My Name и его исполнит True Damage. Премьера клипа на Know My Name состоится 8 октября 2026 года