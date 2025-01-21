Первые детали нового сезона сериала "Аркейн" - раскрытие тайн Ноксуса и истории Мэл

По слухам, новый сезон "Аркейн" раскроет тайны Ноксуса и историю Мэл

Неизвестный источник, связанный с Netflix, раскрыл детали о предстоящем сезоне анимационного сериала “Аркейн” (Arcane). Новая глава может получить название “Сталь и цепи” и будет состоять из 10 серий. По сюжету зрителей ждёт путешествие в Ноксус — сильное и влиятельное государство, где происходят политические интриги и борьба за власть.

Центральным персонажем сезона может стать Мэл, чья судьба переплетена с тайной организацией под названием “Чёрная Роза”. В ходе повествования она пересечётся с генералом Свейном, лидером Ноксуса, который видит в ней возможность усилить своё положение. Ключевым конфликтом сезона станет его противостояние с ЛеБлан — волшебницей, возглавляющей “Чёрную Розу”. Пролог сезона расскажет о детстве Мэл и её связи с Ноксусом.

Появились также слухи о возможном спин-оффе, где покажут события в Ионии и дальнейшие приключения Джикс. Дата выхода нового сезона пока остаётся неизвестной. Инсайдеры отмечают, что для работы над сюжетом была расширена команда сценаристов, что позволит сделать историю более насыщенной и многогранной.

Напомним, 25 ноября, Кристиан Линке, соавтор анимационного сериала “Аркейн”, заявил о работе над тремя новыми проектами по игре League of Legends. Каждый из них будет сосредоточен на различных регионах: Ноксусе, Ионии и Демассии. Кроме того, в них появятся персонажи, знакомые зрителям Arcane.