Певица Риана выпустила линейку косметики в стиле анимационного сериала ARCANE по вселенной League of Legends

Бренд косметики Fenty Beauty, который принадлежит певице Риане, выпустил линейку косметики, посвященной анимационному сериалу Аркейн.
О коллаборации бренда и Riot Games речь шла еще в 2021 году, когда выходила первая часть Аркейн, однако материализовалась коллаборация именно сейчас в преддверии второго сезона.
Живые фото с линейкой косметики с героинями Аркейн выложила одна из пользователей Редит.
Певица. Выпускает косметику. По мультфильму. По игре. *Чиво б**ть?* jpg
казалось бы зачем Пугачевой завод по производству чипсов, а Рейнальдсу свой бренд вискаря