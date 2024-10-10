Певица Риана выпустила линейку косметики в стиле анимационного сериала ARCANE по вселенной League of Legends

Бренд косметики Fenty Beauty, который принадлежит певице Риане, выпустил линейку косметики, посвященной анимационному сериалу Аркейн.

О коллаборации бренда и Riot Games речь шла еще в 2021 году, когда выходила первая часть Аркейн, однако материализовалась коллаборация именно сейчас в преддверии второго сезона.

Живые фото с линейкой косметики с героинями Аркейн выложила одна из пользователей Редит.