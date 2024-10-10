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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 957 оценок

Певица Риана выпустила линейку косметики в стиле анимационного сериала ARCANE по вселенной League of Legends

Solstice
Новости

Бренд косметики Fenty Beauty, который принадлежит певице Риане, выпустил линейку косметики, посвященной анимационному сериалу Аркейн.

О коллаборации бренда и Riot Games речь шла еще в 2021 году, когда выходила первая часть Аркейн, однако материализовалась коллаборация именно сейчас в преддверии второго сезона.

Живые фото с линейкой косметики с героинями Аркейн выложила одна из пользователей Редит.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
NorutaUz

Певица. Выпускает косметику. По мультфильму. По игре. *Чиво б**ть?* jpg

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казалось бы зачем Пугачевой завод по производству чипсов, а Рейнальдсу свой бренд вискаря

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