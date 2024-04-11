По словам актрисы озвучки Джинкс, финал второго сезона "Аркейн" будет "душераздирающим"

В недавнем интервью Элла Пернелл также рассказала о втором сезоне "Аркейн", сообщив, что финал, в частности, будет "душераздирающим", разумеется, не добавив никаких точных деталей, чтобы избежать спойлеров.

В основном актриса говорила, конечно, о Fallout, новом сериале Amazon, выходящем с сегодняшнего дня на Prime Video, в котором она играет главную роль, но в небольшом отрывке она также упомянула второй сезон "Аркейн", в котором Пернелл возвращается к роли Джинкс, одной из главных героинь этой истории.

Вопрос вряд ли можно считать спойлерным, поскольку актриса не говорит абсолютно ничего конкретного, кроме того, что финал сезона сильно поразит зрителей, подтверждая, кроме того, что сценарий полностью готов и, вероятно, озвучка тоже идет полным ходом.

Я пытаюсь вспомнить все из первого сезона, но это было более двух лет назад. Недавно я возвращалась в студию, чтобы записать некоторые реплики для концовки второго сезона, и я плакала. Так что, думаю, другие люди будут рыдать тоже. Финал просто душераздирающий, и никто не будет чувствовать себя хорошо после него.

Что касается релиза на Netflix, то месяц выхода второго сезона "Аркейн" назначен на ноябрь 2024 года.