По словам Riot, "Аркейн" теперь официально является каноном League of Legends ©

League of Legends радует хаосом создания мультиверса: чемпионы могут подрабатывать в кафе с очаровательными горничными, сражаться в киберпанковской антиутопии или выступать в музыкальной группе K/DA. Несмотря на все многообразие временных линий и вселенных, Riot сгладила одно особенно непонятное противоречие. "Аркейн", сериал Netflix, в котором рассказывается о происхождении таких чемпионов, как Джинкс, Кейтлин, Ви, Джейс и Виктор, теперь является частью основного канона.

Компания Riot опубликовала на официальном аккаунте X (ранее известном как Twitter) сообщением, в котором затронула несколько тем. Разработчики Андрей ван Рун и Джереми Ли поделились тизерами следующих чемпионов игры, а также взглянули на обновление для чемпиона-скорпиона Скарнера. Riot также вкратце остановилась на вопросах лора и канона, которые стали более сложными благодаря таким сериалам, как "Аркейн", и библиотеке спин-офф игр Riot Forge. Теперь мультсериал является официальным каноном вселенной.

Riot признала, что между "Аркейн" и остальной историей League of Legends все еще существуют некоторые противоречия. Например, в игре Convergence: A League of Legends Story, похоже, противоречит некоторым моментам из "Аркейн". На устранение всех этих противоречий уйдет некоторое время, но у Riot есть это время - выход второго сезона запланирован на конец 2024 года.