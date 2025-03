По слухам, Riot Games готовит новый сериал по вселенной League of Legends

Вселенная League of Legends может впервые получить live-action экранизацию. Согласно слухам, в 2025 году начнутся съемки 9-серийного шоу с живыми актерами, которые пройдут во Вьетнаме на архипелаге Кат Ба. Ландшафт этой местности напоминает регион Билджвотер, что может намекать на место действия сериала. Информацией об этом поделился инсайдер Big Bad Bear.

По данным Big Bad Bear, в сериале появятся известные чемпионы LoL, однако точный список персонажей пока держится в секрете. Также в проекте примет участие Роуз Лам, продюсер экранизации The Last of Us. Ее опыт работы с высоко бюджетными адаптациями может сыграть ключевую роль в создании качественного шоу по вселенной League of Legends.

Ранее в сети появились слухи о продолжении анимационного сериала "Аркейн". Согласно последней информации, новый сезон под названием "Сталь и Цепи" будет посвящен Ноксусу и расскажет подробнее историю Свейна, ЛеБлан и Мэл.